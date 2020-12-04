Mersin ve Hatay'da Kovid-19 tedbirleri denetlendi

MERSİN (AA) - Mersin ve Hatay'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında alınan tedbirler denetlendi.

Mersin'de İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentin işlek noktalarından Atatürk Caddesi'nde ve sahil şeridinde denetim gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri de Yenişehir ve Akdeniz ilçesindeki camilerde cuma namazını idrak eden vatandaşlara maske dağıttı.

- Hatay

Hatay Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, semt pazarlarında ve iş yerlerinde denetim yaptı.

Öte yandan kentin en işlek noktalarından Saray Caddesi ve Tarihi Uzun Çarşı’da HES kodu uygulamasına geçildi.

Caddenin tüm girişlerinde görevlendirilen polis ekipleri, 'HES' kodu sorgusunun ardından caddeye girişlere izin verdi.

Vatandaşlardan Özkan Bozkurt, kentte virüs salgınının arttığına dikkati çekerek, uygulamayı yerinde gördüğünü söyledi.

