YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Hatay
  4. Mersin ve Hatay'da Kovid-19 tedbirleri denetlendi

Mersin ve Hatay'da Kovid-19 tedbirleri denetlendi

HATAY HABERLERİ  | 04.12.2020 16:54 | Son Güncelleme

Mersin ve Hatay'da Kovid-19 tedbirleri denetlendi

MERSİN (AA) - Mersin ve Hatay'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında alınan tedbirler denetlendi.

Mersin'de İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentin işlek noktalarından Atatürk Caddesi'nde ve sahil şeridinde denetim gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri de Yenişehir ve Akdeniz ilçesindeki camilerde cuma namazını idrak eden vatandaşlara maske dağıttı.

- Hatay

Hatay Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, semt pazarlarında ve iş yerlerinde denetim yaptı.

Öte yandan kentin en işlek noktalarından Saray Caddesi ve Tarihi Uzun Çarşı’da HES kodu uygulamasına geçildi.

Caddenin tüm girişlerinde görevlendirilen polis ekipleri, 'HES' kodu sorgusunun ardından caddeye girişlere izin verdi.

Vatandaşlardan Özkan Bozkurt, kentte virüs salgınının arttığına dikkati çekerek, uygulamayı yerinde gördüğünü söyledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İşte bağışıklık sistemini güçlendirmenin formülü!İşte bağışıklık sistemini güçlendirmenin formülü!
AVM'de silahlı kavga! Ölü ve yaralılar varAVM'de silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

Hatay Namaz Vakitleri 4 Aralık Cuma

İmsak
05:59
Sabah
07:24
Öğle
12:31
İkindi
15:06
Akşam
17:28
Yatsı
18:47

Hatay Nöbetçi Eczaneler 4 Aralık Cuma

Burcu Eczanesi
Antakya
Ergönül Eczanesi
Antakya
Koroglu Eczanesi
Antakya
Sevim Eczanesi
Antakya
Dumlupınar Eczanesi
Iskenderun
Öner Murt Eczanesi
Iskenderun
Pertev Eczanesi
Iskenderun
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.