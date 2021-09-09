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Mersin ve Hatay'da tefecilere yönelik operasyonda 16 şüpheli yakalandı

09.09.2021 10:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin ve Hatay'da tefecilere yönelik operasyonda 16 şüpheli yakalandı

MERSİN (AA) - Mersin ve Hatay'da tefecilik yaparak haksız kazanç elde ettikleri ileri sürülen 16 zanlı polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tefecilik yöntemiyle faizle para verdikleri, ödeyemeyenleri tehdit ettikleri, ellerindeki senetleri icraya vererek vatandaşları zor duruma düşürdükleri ve mal varlıklarına el koydukları belirlenen 19 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Polisin Mersin kent merkezi ve Silifke ilçesi ile Hatay'da şüphelilerin tespit edilen adreslerine düzenlediği operasyonda 16 kişi yakalandı.

Zanlıların adreslerde, 2 kurusıkı tabanca, alacak verecek hesaplarının tutulduğu 7 not kağıdı, 6 çek, 5 senet ve 3 tapu fotokopisi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 16 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor, 3 şüpheli de aranıyor.

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