Mersin ve Osmaniye'de toz taşınımı etkili oldu

MERSİN (AA) - Mersin ve Osmaniye'de etkili olan toz taşınımı hayatı olumsuz etkiledi.

Mersin'in kent merkezi ve bazı ilçelerinde toz taşınımı etkili oldu.

Toz taşınımı nedeniyle araçların üzerinde kum birikti.

Osmaniye ve ilçelerinde de toz taşınımı nedeniyle araçların üzerinde kum birikintileri oluştu.



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