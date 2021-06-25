Mersin'de 1 kilo 620 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

MERSİN (AA) - Mersin'de düzenlenen operasyonda 1 kilo 620 gram sentetik uyuşturucu, 45 kök Hint keneviri ve 450 gram esrar ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Tarsus ve Erdemli ilçelerinde üç adrese uyuşturucu operasyonu düzenlendi.
Narkotik köpeği desteğiyle yapılan aramalarda, 1 kilo 620 gram sentetik uyuşturucu, 45 kök Hint keneviri ve 450 gram esrar bulundu.
Gözaltına alınan 3 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
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