Mersin'de 1 kilo 620 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

MERSİN (AA) - Mersin'de düzenlenen operasyonda 1 kilo 620 gram sentetik uyuşturucu, 45 kök Hint keneviri ve 450 gram esrar ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Tarsus ve Erdemli ilçelerinde üç adrese uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

Narkotik köpeği desteğiyle yapılan aramalarda, 1 kilo 620 gram sentetik uyuşturucu, 45 kök Hint keneviri ve 450 gram esrar bulundu.

Gözaltına alınan 3 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

