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Mersin'de 1 milyon 120 bin kaçak makaron ele geçirildi

16.11.2021 11:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de 1 milyon 120 bin kaçak makaron ele geçirildi

MERSİN (AA) - Mersin'de 1 milyon 120 bin kaçak makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte, mükerrer bandrollü ve bandrolsüz kaçak makaron ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda, bir depoya düzenlenen operasyonda 112 koli içerisinde 1 milyon 120 bin bandrolsüz ve sahte bandrollü kaçak makaron ele geçirildi.

Gözaltına alınan S.T, işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe serbest bırakıldı.

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