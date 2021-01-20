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Mersin'de 10 yıldır atık biriktirilen "çöp ev" temizlendi

20.01.2021 13:23 | Son Güncelleme:
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Mersin'de 10 yıldır atık biriktirilen "çöp ev" temizlendi

MERSİN (AA) - Mersin'in Yenişehir ilçesinde, 10 yıldır atık biriktirildiği belirlenen evden 5 kamyon çöp çıkarıldı.

Yenişehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Batıkent Mahallesi'ndeki bir evden çevreye kötü kokuların yayılması üzerine mahalle sakinleri durumu belediyeye bildirdi.​​​​​​​

Çalışma başlatan Temizlik İşleri ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri, evde yalnız yaşayan bir kişinin 10 yıldır sokaklardan topladığı çöpleri konutunda biriktirdiğini belirledi.

Evin içerisinde yapılan tahliye ve temizlik çalışmasında 5 kamyon çöp çıkarıldı.

Uzun uğraşlar sonucu temizlenen ev dezenfekte edildi.

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