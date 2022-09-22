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Mersin'de 12. kattan düştüğü iddia edilen genç hayatını kaybetti

22.09.2022 12:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de 12. kattan düştüğü iddia edilen genç hayatını kaybetti

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde 12. kattaki evinden düştüğü öne sürülen genç, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Şehitler Tepesi Mahallesi'ndeki apartmanın 12. katında ikamet eden Ahmet Kurtulmuş (24), henüz belirlenemeyen nedenle zemine düştü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırılan genç, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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