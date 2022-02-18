Mersin'de 14 yapay resif denize indirildi

MERSİN (AA) - Mersin'de canlı popülasyonuna katkı sunması için yaptırılan 14 yapay resif denize indirildi.
Büyükşehir Belediyesinin açıklamasına göre, belediye, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde denize bırakılmak üzere 14 yapay resif yaptırıldı.
Resiflerden 12'si Mezitli-Marina arasındaki bölgeye, 2'si de ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü açığına bırakıldı.
Dalgıçlar, ilk resif denize indirildikten sonra "Yapay Resifleri Denize, Denizimizi Geleceğe Bırakıyoruz" yazılı pankart açtı.
Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, törende, resiflerin denizdeki canlı popülasyonuna katkı sağlayacağını belirterek, "Genelde eski araçlar, otomobil, uçak, gemi, bunlar batırılmak suretiyle resif yapılıyordu ancak o da çevreye zarar veriyordu. Bu resifler daha doğal, çevreye uyumlu, çevreye zarar vermeyen malzemelerden oluştuğu ve 3D yazıcı ile yapıldığı için Türkiye'de bir ilk." ifadelerini kullandı.
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