Mersin'de 17 yaşındaki genci bıçakladığı iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı

MERSİN (AA) - Mersin'in Mezitli ilçesinde, 17 yaşındaki genci bıçakla yaraladıkları iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı.

Menderes Mahallesi'ndeki Şehit Piyade Er Ahmet Gök Parkı'nda yürüyen lise öğrenci E.C.Y. ile parkta ateş yakan İ.Ö, E.Ö. ve Ş.D. arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Bıçak da kullanılan kavgada E.C.Y. vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı, 3 şüpheli kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince müdahalesi yapılan yaralı genç, ambulansla Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Şüpheliler, polis ekiplerinin çalışmasıyla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

