YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. Mersin'de 17 yaşındaki genci bıçakladığı iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı

Mersin'de 17 yaşındaki genci bıçakladığı iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı

27.10.2021 15:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de 17 yaşındaki genci bıçakladığı iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı

MERSİN (AA) - Mersin'in Mezitli ilçesinde, 17 yaşındaki genci bıçakla yaraladıkları iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı.

Menderes Mahallesi'ndeki Şehit Piyade Er Ahmet Gök Parkı'nda yürüyen lise öğrenci E.C.Y. ile parkta ateş yakan İ.Ö, E.Ö. ve Ş.D. arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Bıçak da kullanılan kavgada E.C.Y. vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı, 3 şüpheli kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince müdahalesi yapılan yaralı genç, ambulansla Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Şüpheliler, polis ekiplerinin çalışmasıyla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sular çekildi, ortaya çıkan görüntü kahretti! Telef oldularSular çekildi, ortaya çıkan görüntü kahretti! Telef oldular
Anlamlı hediyelerin yeni trendi!Anlamlı hediyelerin yeni trendi!
TDP Genel Başkanı Sarıgül, Mersin Gazeteciler Cemiyeti'nde konuştu:TDP Genel Başkanı Sarıgül, Mersin Gazeteciler Cemiyeti'nde konuştu:
Anahtar Kelimeler:
Mersin

Mersin Namaz Vakitleri 27 Ekim Çarşamba

İmsak
05:33
Sabah
06:53
Öğle
12:30
İkindi
15:30
Akşam
17:58
Yatsı
19:13

Mersin Nöbetçi Eczaneler27 Ekim Çarşamba

Demirel Eczanesi
Akdeniz
Demirel Eczanesi
Akdeniz
Demirel Eczanesi
Akdeniz
Tümünü Göster
Mersin ECZANELER
Mersin ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Kars'ta televizyona gizlenmiş uyuşturucuyla ilgili 2 kişi tutuklandı

Kars'ta televizyona gizlenmiş uyuşturucuyla ilgili 2 kişi tutuklandı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İzmir'de muhtarlara seslendi:

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İzmir'de muhtarlara seslendi:

Bill Gates, Bodrum'u ziyaret etti

Bill Gates, Bodrum'u ziyaret etti

MKE Ankaragücü Somaspor maçının hazırlıklarına başladı

MKE Ankaragücü Somaspor maçının hazırlıklarına başladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.