Mersin'de 1919 genç, Atatürk'ün imzası ve silüetini oluşturdu

MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir araya gelen 1919 genç, Atatürk'ün imzası ve silüetini oluşturdu.

Erdemli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde 19 Mayıs kapsamında "1919 Gençle Zeybek" projesi hayata geçirildi.

Proje kapsamında 1919 genç Devlet Bahçeli Meydanı'nda bir araya geldi.

Zeybek oynayarak 19 Mayıs'ı kutlayan gençler, Atatürk'ün imzası ve silüetini oluşturdu.

Gençlerin performansı klip haline getirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, 1919 gençle aynı ruh ve heyecanla adım atmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Büyük Atatürk'ün sevdiği, gençlere armağan ettiği bayramı, Atatürk'ün yine en çok sevdiği oyunla, 1919 gencimizle yad ediyoruz. 19 Mayıs kutlu olsun." ifadesini kullandı.

