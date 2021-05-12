Mersin'de 2 aile arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı

MERSİN (AA) - Mersin’in Tarsus ilçesinde çocuklar arasındaki kavgaya aileleri karışınca biri müdahalede bulunan polis memuru, 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Bolatlı Mahallesi’nde Saruhan ve Aktaş ailelerinin çocukları arasında çıkan kavgaya aileleri de karıştı.
Taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya olay yerine çağrılan polis ekipleri müdahale etti.
Taraflardan H.A. ile kavgaya müdahale eden polis memuru F.Ş. hafif yaralandı.
Yaralılar, Mersin Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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