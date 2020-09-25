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Mersin’de 2 bin 358 kişiye 2 milyon 122 bin 200 lira maske cezası

MERSİN HABERLERİ  | 25.09.2020 12:20 | Son Güncelleme

Mersin’de korona virüs tedbirleri kapsamında yapılan uygulamalarda, maske takmayan 2 bin 358 kişiye 2 milyon 122 bin 200 lira para cezası kesildi.İçişleri Bakanlığı, yeni tip korona virüs tedbirlerinden maske kullanımı zorunluluğuna ilişkin 81 il valiliğine talimatlar gönderdi.

Mersin’de 2 bin 358 kişiye 2 milyon 122 bin 200 lira maske cezası

Mersin’de korona virüs tedbirleri kapsamında yapılan uygulamalarda, maske takmayan 2 bin 358 kişiye 2 milyon 122 bin 200 lira para cezası kesildi.
İçişleri Bakanlığı, yeni tip korona virüs tedbirlerinden maske kullanımı zorunluluğuna ilişkin 81 il valiliğine talimatlar gönderdi. Talimatlarda salgınının, halk sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına kişiler arası mesafe ve kişisel temizlik kurallarına uymanın yanı sıra maske kullanımının da son derece önemli olduğuna işaret edildi. Bu kapsamda gönderilen genelgeye istinaden Mersin’de son olarak toplu taşıma, ticari araçlar üzerinde yapılan maske denetimlerinde bin 311 şahsa 1 milyon 179 bin 900 lira para cezası kesildi.
Öte yandan, meskenler hariç tüm alanlarda getirilen maske zorunluluğu ile ilgili gönderilen genelgeye kapsamında da 11 Eylül tarihinden bu yana yapılan denetimlerde ise bin 47 vatandaşa toplamda 942 bin 300 lira para cezası uygulandı.

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