Mersin'de 2 gündür aranan kadın kırsalda bitkin halde bulundu

MERSİN (AA) - Mersin'in Aydıncık ilçesinde kendisinden 2 gündür haber alınamayan kadın bulundu.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Duruhan Mahallesi'nde ikamet eden ve psikolojik sorunları olduğu belirtilen D.K'den haber alamayan yakınları durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Bunun üzerine bölgede çalışma başlatan jandarma ve AFAD ekipleri iki günlük çalışma sonucu D.K'yi evine 8 kilometre uzaklıktaki kırsal alanda bitkin halde buldu.

D.K. sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Silifke Devlet Hastanesine götürüldü.



