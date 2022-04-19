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Mersin'de 2 kamyonetin çarpıştığı kazada bir kişi öldü

19.04.2022 14:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de 2 kamyonetin çarpıştığı kazada bir kişi öldü

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde 2 kamyonetin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Ç.C'nin (23) kullandığı 33 BKC 83 plakalı kamyonet, Yeşil Mahalle D-400 kara yolunda sürücüsünün kontrolünden çıktı. Karşı şeride geçen araç, Raşit Yüce'nin (58) kullandığı 34 LA 4606 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücüler ile Yüce'nin yanında yolcu olarak bulunan T.F. (58) ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan Raşit Yüce, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. 2 yaralının tedavisi sürüyor.

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