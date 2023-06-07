YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. Mersin’de ’2. Kilikya Ultra Maratonu’ için geri sayım başladı

Mersin’de ’2. Kilikya Ultra Maratonu’ için geri sayım başladı

07.06.2023 09:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin Büyükşehir Belediyesi, bu yıl 9-10 Haziran tarihleri arasında düzenleyeceği ’2. Kilikya Ultra Maratonu’ hazırlıklarını tamamladı.

Mersin’de ’2. Kilikya Ultra Maratonu’ için geri sayım başladı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, geçen sene ilkini gerçekleştirdiği ‘Kilikya Ultra Maratonu’nun bu sene ikincisini gerçekleştiriyor. Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi tarafından düzenlenen ve hazırlıkları tamamlanan maratonun, bu yıl uluslararası düzeyde olacağı ve 9-10 Haziran’da Kızkalesi’nde gerçekleştirileceği belirtildi. Maraton ile Mersin’in kültürel ve doğal mirasını spor aracılığıyla tanıtmanın hedeflendiği katılım sağlayan tüm sporcuların tarih, doğa ve sporun iç içe olduğu bir yarışta bir araya geleceği ifade edildi. Yarışmada 7, 15, 33 ve 54 kilometre olmak üzere 4 farklı etapta parkur olacağı, kültür, doğa ve spor turizminin birlikteliği ile sahilden tepelere kadar şehrin tarihi dokularının tanıtılacağı vurgulandı.

"2023 YILI İÇİNDE 7 ADET ULUSLARARASI ORGANİZASYONUMUZ OLACAK"

2023 yılı içerisinde 7 adet uluslararası organizasyon olduğunu ve bunlarının ilkinin 10 Haziran’da Kızkalesi’nde yapılacak olan Kilikya Ultra Maratonu ile başlayacağını ifade eden Belediye Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Emrullah Taşkın, "Geçen sene ilkini yaptığımız Kilikya Ultra Maratonunun, bu yıl ikincisini uluslararası düzeyde yapıyoruz. 9 Haziran’da Kızkalesi’nde bir fuarımız olacak. 10 Haziran’da da aynı yerde yarışlar yapılacak. Yarışlar 7, 15, 33 ve 54 kilometrelik dört farklı etaptan oluşuyor" dedi.

Yarışlara ilginin fazla olduğunu ve şu ana kadar katılım sayısının 500’ü bulduğunu belirten Taşkın, "Toplam 700-750 civarında bir sporcunun katılımını bekliyoruz. Biz bu organizasyona bütün Mersinli sporseverleri davet ediyoruz. 9 ve 10 Haziran tarihlerinde, Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin büyük bir etkinliği Kızkalesi’nde başlamış olacak ve aynı zamanda diğer etkinliklerimizin de startını vermiş olacağız" ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mersin'de bir kişi silahla bacağından vurularak yaralandıMersin'de bir kişi silahla bacağından vurularak yaralandı
Sağanağın etkilediği Sinop'ta su kesintisi devam ediyorSağanağın etkilediği Sinop'ta su kesintisi devam ediyor
Antalya'da elektrik akımına kapılan genç 55 gün sonra hayatını kaybettiAntalya'da elektrik akımına kapılan genç 55 gün sonra hayatını kaybetti
Anahtar Kelimeler:
Mersin

Mersin Namaz Vakitleri 7 Haziran Çarşamba

İmsak
03:32
Sabah
05:16
Öğle
12:45
İkindi
16:36
Akşam
20:05
Yatsı
21:41

Mersin Nöbetçi Eczaneler 7 Haziran Çarşamba

Deniz eczanesi
Yenisehir
Nisan 1 eczanesi
Mezitli
Serap eczanesi
Tarsus
Hekimoğlu eczanesi
Akdeniz
Alver eczanesi
Mut
Bereket eczanesi
Tarsus
Çağdaşkent eczanesi
Toroslar
Tümünü Göster
Mersin ECZANELER
Mersin ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

“Cadıları kaydettim” dedi, sosyal medyada gündem yarattı

“Cadıları kaydettim” dedi, sosyal medyada gündem yarattı

Ayağınıza rahatlık getirecek Adidas spor ayakkabıda 385 TL indirim!

Ayağınıza rahatlık getirecek Adidas spor ayakkabıda 385 TL indirim!

Terk edilmek istemedi! Eski sevgilisinin yeni kız arkadaşına tuzak kurdu

Terk edilmek istemedi! Eski sevgilisinin yeni kız arkadaşına tuzak kurdu

Görenler inanamadı! 1.8 metrelik köpek balığının sırtına çıktı

Görenler inanamadı! 1.8 metrelik köpek balığının sırtına çıktı

Dayanıklı, işlevsel, pratik: Samsonite çantada 1300 TL indirim! Kaçırmayın

Dayanıklı, işlevsel, pratik: Samsonite çantada 1300 TL indirim! Kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.