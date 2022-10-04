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Mersin'de 2 kişinin öldüğü kazanın sanığının 15 yıla kadar hapsi istendi

04.10.2022 10:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de 2 kişinin öldüğü kazanın sanığının 15 yıla kadar hapsi istendi

MERSİN (AA) - Mersin'de, çarpıştığı motosikletteki 2 kişinin ölümüne neden olduğu gerekçesiyle tutuklanan sürücü hakkında "taksirle birden fazla kişinin ölüme neden olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Toroslar ilçesi Çopurlu Mahallesi'nde 10 Temmuz'da motosiklet sürücüsü Halil Ata (30) ve arkasındaki Kemal Yılmaz'ın (29) ölümüne neden olduğu gerekçesiyle tutuklanan hafif ticari araç sürücüsü A.H.T. hakkında Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

Cumhuriyet savcısınca hazırlanan ve Mersin 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, sanık hakkında "taksirle birden fazla kişinin ölüme neden olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istendi.

İddianamede, kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüsünde yapılan incelemede, sanığın yolu kontrol etmeden hafif ticari aracını hareket ettirdiğinin, motosiklet sürücüsü Ata'nın da hızlı şekilde seyrettiğinin görüldüğü belirtildi.

Sanığın yargılanmasına 26 Ekim'de başlanacak.

Çopurlu Mahallesi'nde hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü Halil Ata ve arkasındaki Kemal Yılmaz hayatını kaybetmiş, gözaltına alındıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan A.H.T. savcılığın itirazı üzerine tutuklanmıştı. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansımıştı.

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Mersin Toroslar iddianame soruşturma

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