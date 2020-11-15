Mersin'de 2 yıl önce boşanan çifti belediye başkanı barıştırdı

"Bizim hem kültürümüzde hem de dinimizde aile, aile bütünlüğü çok önemli, değerli, kutsal bir kavramdır. Bu birlikteliği sağlamak bizim için her şeyden önce çok önemli bir sevaptır. Burada Muhammed’in sevinci, annesinin, babasının bir arada olması, akşamları onlarla oturup yemeğini yemesi, annesinin, babasının sıcaklığında yatağına girmesi, uyuması, herhalde bir çocuk için dünyanın en güzel hazzı olsa gerek. Muhammed’i mutlu edebildiysek ne mutlu bize. Bu birlikteliğin devamı için daha huzurlu, mutlu bir yaşam sürmeleri için bundan sonraki süreçte de kendilerinin katkılarına ihtiyaç var."

MTSO Meclis Başkanı Hamit İzol da Seçer'in bu duyarlılığının önemli olduğunu belirterek belediye başkanlarının halkın mutluluğuna da katkı sağlaması gerektiğini ifade etti.

