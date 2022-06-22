Mersin'de 20 PKK/KCK şüphelisi hakkında gözaltı kararı

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde terör örgütü PKK/KCK soruşturması kapsamında 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, esnafa zorla kepenk kapattırdığı, dağa çıkması için çocukları ikna etmeye çalıştığı, ölen örgüt mensuplarının cenaze işlemlerini organize ettiği ileri sürülen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, haklarında gözaltı kararı verilen 20 şüphelinin adreslerine özel harekat polislerinin desteğiyle "Şahmeran" adı verilen operasyon düzenledi.

Baskın yapılan evlerin kapılarını koçbaşıyla kıran ekipler, sokak girişlerinde de önlem aldı, şüphelilerin evlerini aradı.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan bazı şüpheliler emniyete götürüldü.

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