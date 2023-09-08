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Mersin’de 2023- 2024 eğitim öğretim yılı toplantısı yapıldı

08.09.2023 11:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin’de, Milli Eğitim Bakanlık müfettişleri başkanlığında, İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü idarecilerinin katılımlarıyla 2023-2024 eğitim öğretim yılına ilişkin toplantı gerçekleştirildi.

Mersin’de 2023- 2024 eğitim öğretim yılı toplantısı yapıldı

Toplantıda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, eğitim öğretim süreçlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesinin temel koşullarından birinin de rehberlik ve denetim süreçlerinin doğru, zamanında ve adil olarak yürütülmesi olduğunu belirterek, "Bu anlamda çalışmalarını başarıyla sürdüren tüm meslektaşlarıma en kalbi teşekkürlerimi sunuyorum. Bizlerin tek amacı Milli Eğitim Bakanlığımızın bağlı olduğu temel kanunlar ve yönergeler ışığında, müdürlüğümüze bağlı okul ve kurumlarımızı iyi şekilde yönetmektir. 2023-2024 eğitim öğretim yılında da bakanlığımızın yönergeleri doğrultusunda ve her daim dayanışma içinde özverili, özenli, titiz çalışmalar yürütmenizi bekliyor, başarılı bir eğitim öğretim yılı temenni ediyorum" dedi.


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