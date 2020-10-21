YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. Mersin'de 220 kilogram kokainin ele geçirildiği operasyonda zanlıların "konteyner kurnazlığı"

Mersin'de 220 kilogram kokainin ele geçirildiği operasyonda zanlıların "konteyner kurnazlığı"

MERSİN HABERLERİ  | 21.10.2020 13:05 | Son Güncelleme

Mersin'de 220 kilogram kokainin ele geçirildiği operasyonda zanlıların "konteyner kurnazlığı"

MERSİN (AA) - Mersin Uluslararası Limanı'nda 220 kilogram kokain ele geçirilen operasyonda, Brezilya'dan çıkan ve İspanya'da farklı bir gemiye alınıp Türkiye'ye ulaştırılan konteyneri polisin adım adım izlediği ortaya çıktı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, Brezilya'dan gemiye yüklenen A4 kağıt ambalajları arasına gizlenmiş 200 paket halinde 220 kilogram kokain ele geçirilen dünkü operasyonla ilgili yeni bilgilere ulaşıldı.

Hollanda'da yaşayan U.U'nun, kente uyuşturucu sevkiyatı yapmaya çalıştığı istihbaratını değerlendiren polisin, ağustos ayında şüpheliyi ve Adana'daki iş birlikçisi M.N.Y'yi takibe aldığı öğrenildi.

Uyuşturucunun, Brezilya'dan hareket eden gemideki kağıt yüklü konteynerlere gizlendiğini belirleyen ekiplerin, hem sevkiyatı hem şüphelileri iki ay boyunca adım adım takip ettiği ortaya çıktı.

Konteynerlerin, İspanya'nın bir limanındaki aktarma sırasında farklı bir gemiye alınsa da polisin gemiyi değil uyuşturucuyu takip etmeyi sürdürdüğü belirtildi.

- Geminin etrafı sürat teknesiyle çevrildi

Şüphelilerin sevkiyatı karşılamak için Mersin'e geldiğini belirleyen Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesinin, havadan ve denizden izlediği gemi için 100 polis ile Mersin Uluslararası Limanı'nı çevrelediği, 220 kilogram kokain bulunan konteynerin de narkotik köpeği "Börü"nün tepki vermesi üzerine arandığı öğrenildi.

Şüpheli M.N.Y'yi yakalayan polisin, sevkiyatın ortaya çıkarıldığını öğrenince kaçmaya çalışan U.U'nun ilk uçakla kenti terk etmek istediğini belirlediği, zanlının Adana Havalimanı'nda yakalandığı bildirildi.

Kokaini Avrupa'ya götürmek istediği öğrenilen zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Evlilik konusu açılınca... Canlı yayında birbirlerine girdiler! Evlilik konusu açılınca... Canlı yayında birbirlerine girdiler!
Bir ilde alarma geçildi! Kriz masası kurulduBir ilde alarma geçildi! Kriz masası kuruldu
En Çok Okunan Yerel Haberler
GAÜN Hastanesinde devir-teslim töreni gerçekleştirildi
GAÜN Hastanesinde devir-teslim töreni gerçekleştirildi
Yeni Malatyaspor, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına başladı
Yeni Malatyaspor, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına başladı
Adana'da 46 bin 500 uyuşturucu hap ile 40 kilogram esrar ele geçirildi
Adana'da 46 bin 500 uyuşturucu hap ile 40 kilogram esrar ele geçirildi
Cumhuriyet döneminin ilk barajı Çubuk 1 için özel açılış
Cumhuriyet döneminin ilk barajı Çubuk 1 için özel açılış
Vali Balcı, Cumhuriyet tarihinin ilk antimuan madenini gezdi
Vali Balcı, Cumhuriyet tarihinin ilk antimuan madenini gezdi
Şehrin simgesi Cacabey Medresesinde üst örtü yapımı tamamlandı
Şehrin simgesi Cacabey Medresesinde üst örtü yapımı tamamlandı

Mersin Namaz Vakitleri 21 Ekim Çarşamba

İmsak
05:28
Sabah
06:48
Öğle
12:31
İkindi
15:36
Akşam
18:05
Yatsı
19:19

Mersin Nöbetçi Eczaneler21 Ekim Çarşamba

Birtan Eczanesi
Akdeniz
Gülfidan Eczanesi
Akdeniz
Irmak Eczanesi
Akdeniz
Serkut Eczanesi
Mezitli
Vildan Eczanesi
Mezitli
Akbelen Eczanesi
Toroslar
Rüya Eczanesi
Toroslar
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Vali Su, maske, mesafe ve hijyen konusunda vatandaşları uyardı
Vali Su, maske, mesafe ve hijyen konusunda vatandaşları uyardı
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
(özel Haber) İnsan Yüzlü Balık Görenleri Şaşırtıyor
(özel Haber) İnsan Yüzlü Balık Görenleri Şaşırtıyor
Mezar Taşı Yazıları Toplumun Tarihini Anlatıyor
Mezar Taşı Yazıları Toplumun Tarihini Anlatıyor
Mersin Mezarlığı'nda Hristiyan Ve Müslümanlar Birlikte Dua Etti
Mersin Mezarlığı'nda Hristiyan Ve Müslümanlar Birlikte Dua Etti
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.