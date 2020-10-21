Mersin'de 220 kilogram kokainin ele geçirildiği operasyonda zanlıların "konteyner kurnazlığı"

MERSİN (AA) - Mersin Uluslararası Limanı'nda 220 kilogram kokain ele geçirilen operasyonda, Brezilya'dan çıkan ve İspanya'da farklı bir gemiye alınıp Türkiye'ye ulaştırılan konteyneri polisin adım adım izlediği ortaya çıktı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, Brezilya'dan gemiye yüklenen A4 kağıt ambalajları arasına gizlenmiş 200 paket halinde 220 kilogram kokain ele geçirilen dünkü operasyonla ilgili yeni bilgilere ulaşıldı.

Hollanda'da yaşayan U.U'nun, kente uyuşturucu sevkiyatı yapmaya çalıştığı istihbaratını değerlendiren polisin, ağustos ayında şüpheliyi ve Adana'daki iş birlikçisi M.N.Y'yi takibe aldığı öğrenildi.

Uyuşturucunun, Brezilya'dan hareket eden gemideki kağıt yüklü konteynerlere gizlendiğini belirleyen ekiplerin, hem sevkiyatı hem şüphelileri iki ay boyunca adım adım takip ettiği ortaya çıktı.

Konteynerlerin, İspanya'nın bir limanındaki aktarma sırasında farklı bir gemiye alınsa da polisin gemiyi değil uyuşturucuyu takip etmeyi sürdürdüğü belirtildi.