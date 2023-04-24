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Mersin’de 23 Nisan etkinlikleri

24.04.2023 15:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin’de 23 Nisan çerçevesinde çocuklara yönelik atölyelerden tiyatroya kadar birçok etkinlik düzenlendi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının 103. yıl dönümünde bayram coşkusunu kente yaydı. Büyükşehir Belediyesinin birçok dairesin öncülüğünde Babil Kavşağından Galatasaray Meydanına kadar alanda kurulan stantlardan oyun alanlarına, çocuklara yönelik atölyelerden tiyatroya kadar birçok etkinlik gün boyu sürdü. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün kendilerine armağanı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının mutluluğunu doyasıya yaşayan çocuklar ise birbirinden güzel etkinliklerle günün tadını çıkardı.

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesinin koordinesinde Babil Kavşağındaki sahne etkinlikleri çerçevesinde disko ve yarışmalar, ilüzyon gösterisi, çocuk zumba, 7’den 77’ye etkinliği, jonglör gösterisi, bubble şov, tahta bacak ve şişman palyaço şov etkinlikleri düzenlendi. Sahne etkinlikleri alanında gün boyu çocuklara mini bayrak, balon, pamuk şeker, patlamış mısır dağıtımı yapıldı. Atölye çalışmaları çerçevesinde ise deney atölyesi, kitap atölyesi, el işi atölyelerinin yanı sıra alanda Bilimbüs ve Kitobüs de yer aldı. Ayrıca gün boyu oryantiring ve çocuk yogası yapıldı. Şişme oyun gruplarında çocuklar gönüllerince oynadı, masal karakterleriyle fotoğraf çektirdi.

Ayrıca Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesinin uzun süredir yürüttüğü Üretici Kadın Stantları projesi çerçevesinde depremzede üreticiler için Galatasaray Meydanında kurulan ‘Deprem Dayanışma Pazarı’nda Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş gibi deprem bölgesi olan illerden Mersin’e gelen ve Büyükşehir Belediyesi’nin geçici barınma alanlarında yaşayan depremzede üreticiler birbirinden güzel ürünlerini Mersinlilerin beğenisine sundu.

23 NİSAN’A ÖZGÜ ŞARKILAR SÖYLENDİ

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi öncülüğünde de Galatasaray Meydanında bir dizi eğlenceli etkinlik düzenlendi. Mersin Büyükşehir Belediyesi Bandosu ‘Çocuk Şarkıları’ etkinliği ile 23 Nisan’a özgü şarkılar çaldı, çocuklar gönüllerince eşlik edip dans etti. ‘Oynaya Oynaya Gelin Çocuklar’ etkinliği çerçevesinde mini clup, interaktif dans, curcuna kukla şov, drama oyunları ve geleneksel oyunların yanı sıra ‘Koca Ayı’nın Rüyası’ oyunu sergilendi. Sosis balon şov ve yüz boyama etkinliğinde ise çocuklar kahkahalarını tutamadı. Mersin Büyükşehir Belediyesi çocuk kursiyerlerinden oluşan Halk Oyunları Ekibi de yöresel oyunları sergiledi. Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu ise ‘Dünyanın Eski Zamanlarında’ isimli kuklalı çocuk oyununu minik seyircilerle buluşturdu. Etkinliklerde, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi, Tarsus Kültür Park ve Galatasaray Meydanında voleybol, badminton, dart, futbol, basketbol, mini parkur, masa tenisi gibi eğlenceli etkinliklerle çocuklarla bir araya gelirken, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı da çocuklar için Atatürk köşesi hatıra fotoğrafı alanı oluşturdu.

Kent geneline yayılan 23 Nisan kutlama programları Tarsus’ta Kültür Park içerisinde de gerçekleştirildi. Şehir Tiyatrosu oyuncularının sahnelediği ’Dünyanın Eski Zamanlarında’ adlı kuklalı çocuk oyunu, parkın doğal ortamında kurulan sahnede miniklere sunuldu.

Çocukların oldukça keyifli dakikalar yaşadıkları tiyatro oyununu, aileler de ilgiyle izledi. Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası da Tarsus Kültür Parkta ’Çocuk Şarkıları’ konseri düzenledi.

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Mersin Namaz Vakitleri 25 Nisan Salı

İmsak
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Sabah
05:48
Öğle
12:45
İkindi
16:28
Akşam
19:31
Yatsı
20:53

Mersin Nöbetçi Eczaneler25 Nisan Salı

Hilal eczanesi
Mezitli
Nurlu eczanesi
Yenisehir
Özer eczanesi
Tarsus
Veysel eczanesi
Tarsus
Demircioğlu eczanesi
Anamur
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