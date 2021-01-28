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Mersin’de 239 litre kaçak içki ele geçirildi

28.01.2021 10:19 | Son Güncelleme:
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Mersin’de 239 litre kaçak içki ele geçirildi

Mersin’in Silifke ilçesinde satışa hazır 239 litre kaçak içki ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ile KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak içki imalatı ve satışının önlenmesi maksadıyla başlatılan araştırmalar sonucunda, Uzuncaburç Mahallesinde bulunan bir evde kaçak içki üretimi yapılarak, satıldığı tespit edildi.

Mersin’in Silifke ilçesinde satışa hazır 239 litre kaçak içki ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ile KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak içki imalatı ve satışının önlenmesi maksadıyla başlatılan araştırmalar sonucunda, Uzuncaburç Mahallesinde bulunan bir evde kaçak içki üretimi yapılarak, satıldığı tespit edildi. Bunun üzerine belirlenen adrese operasyon yapan ekipler, 1 kişiyi gözaltına alırken, evde yaptığı aramada satışa hazır 239 litre kaçak içki ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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