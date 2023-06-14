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Mersin'de 28 FETÖ şüphelisinin yakalanmasına yönelik operasyon başlatıldı

14.06.2023 07:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) mahrem yapılanmalarında faaliyet yürüttükleri iddia edilen 28 zanlının yakalanması için operasyon düzenlendi.

Mersin'de 28 FETÖ şüphelisinin yakalanmasına yönelik operasyon başlatıldı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubeleri, FETÖ'nün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürdü.

Bu kapsamda, örgütün mahrem yapılanmalarında faaliyet yürüttükleri öne sürülen 28 şüphelinin kimliği tespit edildi.

Belirlenen adreslere özel harekat ekiplerinin desteğiyle şafak vakti eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Zanlılardan biri, Toroslar ilçesi Hüseyin Okan Merzeci Mahallesi'ndeki ikametinde yakalandı.

Polisin şüphelileri yakalamaya yönelik çalışması ve adreslerdeki aramaları devam ediyor.

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