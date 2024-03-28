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Mersin’de 3. Çevre Yolu, Üniversite Caddesi’ne bağlandı

İHA İHA
28.03.2024 15:44
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Mersin Büyükşehir Belediyesi ekiplerince gerçekleştirilen yeni yol açma çalışmaları ile ’3. Çevre Yolu Devam Projesi’ kapsamında 3. Çevre Yolu, Üniversite Caddesi’ne bağlandı.

Mersin’de 3. Çevre Yolu, Üniversite Caddesi’ne bağlandı

Kentin ana arterlerinde yol genişletme, ilave yol açma ve bağlantı yolları oluşturma çalışmaları yürüten Mersin Büyükşehir Belediyesi, 980 metre uzunluğunda ve 35 metre genişliğinde yeni yol açtı. Toroslar İlçesi Mimar Sinan Bulvarı’ndan başlamak üzere Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi dönüş yoluna kadar devam eden 3. Çevre Yolu hattı çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Üniversite Kavşağı’na bağlandı.

Çalışma öncesi 10 bin 680 metre uzunluğunda olan çevre yolu hattı ise çalışmalar sonrasında 11 bin 660 metre uzunluğuna çıktı. Yeni açılan yolda belediyenin Park ve Bahçeler Dairesi ekiplerince yürütülen refüj bitkilendirme ve çiçeklendirme çalışmaları ise devam ediyor.

SAYA PARK KAVŞAĞI’NDA TRAFİK YOĞUNLUĞU AZALACAK

Sayapark Kavşağı’ndaki trafik yoğunluğunu açılan yeni bağlantı yolu sayesinde azaltmayı amaçlayan çalışma ile Güneykent Kavşağı’ndan Üniversite Caddesi’ne kadar kesintisiz bir trafik sürücülerin kullanımına sunuldu. Bisiklet yolunun da yer aldığı 3. Çevre Yolu Devam Projesi’nin ilk etap çalışmalarının, 66 günlük zaman diliminde tamamlanması ile birlikte yeni yol trafiğe açıldı.
Çalışmalar sürecek
Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi’nin ’3. Çevre Yolu Devam Projesi’ kapsamında sürdüreceği çalışmalar ile Üniversite Kavşağı’ndan başlayacak olan 4 bin 200 metre uzunluğundaki hat ise Kuyuluk Otobanı’na bağlanacak. Bu devam projesi ile toplamda 11 bin 660 metre uzunluğundaki 3. Çevre Yolu hattının da toplamda 15 bin 860 metreye çıkarılması planlanıyor.

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