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Mersin'de "3 Tenor" piyanolu şan konseri verilecek

18.06.2022 09:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de "3 Tenor" piyanolu şan konseri verilecek

MERSİN (AA) - Mersin'de müzikseverler, 21 Haziran'da "3 Tenor" piyanolu şan konserinde buluşacak.

Mersin Devlet Opera ve Balesinden (MDOB) yapılan açıklamaya göre, konser, 21 Haziran Salı saat 20.30'da Mersin Güzel Sanatlar Galerisi bahçesinde verilecek.

Tenorlar Ali Ulvi Karaca, Onur Polat ve Baran Taner'in sahne alacağı konserde, solistlere piyanoda Rufina Usmanova ve obuada Bilal Güncan eşlik edecek.

Konserde müzikallerden türkülere uzanan geniş repertuvar sanatseverlere sunulacak.

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