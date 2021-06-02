Mersin'de 3,5 metrelik ölü yunus kıyıya vurdu

MERSİN (AA) - Mersin sahilinde, telef olmuş 3,5 metrelik "şişe burun" türü yunus bulundu.

Mezitli ilçesinin Tece sahilinde yürüyüş yapanlar, kumsalda telef olmuş yunus görünce polise bilgi verdi.

Ekiplerin çevrede önlem almasının ardından Mersin Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi İşleme Teknolojisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Deniz Ayas, kumsala giderek inceleme yaptı.

Ayas'ın ilk incelemesinin ardından balık, nekropsi işlemleri için Büyükşehir Belediyesi ekiplerince üniversiteye taşındı.

İşlemin ardından gazetecilere açıklama yapan Ayas, yunusun "şişe burun" türü olduğunu ifade ederek, " Erkek bir birey. Maksimum büyüklüğü olan 4 metreye yakın bir hayvan, yaklaşık 3,5 metre uzunluğunda. Mide içeriğine bakıldı. İncelemede 8 vatoz, bir kalamar, birkaç keserbaş barbun vardı, midesi doluydu. Genel olarak üst deri tamamen erimiş, kafada yumuşak doku kayıpları, yüzgeçlerde de tahribatlar vardı. Bunlar en az 10 gün denizde kaldığını gösteriyor." dedi.

Ayas, üreme dönemindeki bir canlının ölmesinin üzücü olduğunu belirterek, şunları kaydetti: