Mersin'de 4 milyon 610 bin makaron ele geçirildi

MERSİN (AA) - Mersin Silifke ilçesinde bir kamyonda, 4 milyon 610 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünün yazılı açıklamasına göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, şüphelenilen bir kamyonu D-400 kara yolunda durdurdu.
Kamyonda, 461 kutuda 4 milyon 610 bin makaron bulundu.
Gözaltına alınan S.P. ve M.P, işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz