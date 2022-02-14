Mersin'de 42 kilo 750 gram "balina kusmuğu" ele geçirildi

MERSİN (AA) - Mersin'de, bir araçtaki aramada yurda yasa dışı yollarla getirildiği belirlenen 42 kilo 750 gram "balina kusmuğu" olarak bilinen "ambergris" ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünün yazılı açıklamasına göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kozmetik sanayisinde kullanılan ve balinanın bağırsaklarından çıkarılan kül renginde bir taş olan ambergrisin kaçak yollarla kente getirildiğini tespit etti.
"Balina kusmuğu" olarak bilinen maddeyi pazarlamaya çalıştığı iddia edilen F.A'nın aracında ve ikametinde arama yapan ekipler, piyasa değeri yaklaşık 10 milyon lira olduğu değerlendirilen 42 kilo 750 gram ambergris ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
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