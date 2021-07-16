YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. Mersin'de 45 küçükbaş hayvan telef oldu

Mersin'de 45 küçükbaş hayvan telef oldu

16.07.2021 11:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de 45 küçükbaş hayvan telef oldu

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde, ilaçlarının yanlış uygulandığı iddia edilen 45 küçükbaş hayvan telef oldu.

Sanlıca Mahallesi'nde besicilik yapan A.E, hastalıktan korumak amacıyla kurbanlık küçükbaş hayvanlarına ilaç verdi. Bir süre sonra 45 küçükbaş hayvan telef oldu.

Haber verilmesi üzerine çalışma başlatan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, telef olan hayvanlardan numune aldı.

Ekiplerin ilk bulgularına göre, ilaçların yanlış şekilde uygulanması nedeniyle hayvanların telef olduğu belirlendi.

Hayvanların kesin ölüm sebebi, numunelerin gönderildiği Adana Veteriner Kontrol Enstitüsündeki incelemenin ardından netleşecek.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fok balığına dokundu, bedeli ağır olduFok balığına dokundu, bedeli ağır oldu
PARTNERAşklarını ilan ettilerAşklarını ilan ettiler
GÜNCELLEME - Mersin'de dün çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyorGÜNCELLEME - Mersin'de dün çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor
Anahtar Kelimeler:
Mersin Tarsus

Mersin Namaz Vakitleri 16 Temmuz Cuma

İmsak
03:48
Sabah
05:28
Öğle
12:53
İkindi
16:42
Akşam
20:07
Yatsı
21:40

Mersin Nöbetçi Eczaneler16 Temmuz Cuma

Damla Eczanesi
Akdeniz
Damla Eczanesi
Akdeniz
Damla Eczanesi
Akdeniz
Tümünü Göster
Mersin ECZANELER
Mersin ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Kocaeli'de yabancı uyruklu cinsel saldırı zanlısı tutuklandı

Kocaeli'de yabancı uyruklu cinsel saldırı zanlısı tutuklandı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Aslan, darbe girişiminde kendisini kurtaran özel harekatçıları ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Aslan, darbe girişiminde kendisini kurtaran özel harekatçıları ziyaret etti

Gaziantep'te FETÖ'nün dershanelerinde öğretmenlik yapan sanığa 6 yıl 3 ay hapis

Gaziantep'te FETÖ'nün dershanelerinde öğretmenlik yapan sanığa 6 yıl 3 ay hapis

Muğla'da uyuşturucu operasyonunda polise ateş eden şüpheli ile eşi gözaltına alındı

Muğla'da uyuşturucu operasyonunda polise ateş eden şüpheli ile eşi gözaltına alındı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.