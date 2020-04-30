Mersin’de 5 bin adet uyuşturucu nitelikli hap ele geçirildi

Mersin’de jandarma ekiplerince yapılan operasyonda, 5 bin adet sentetik eczaya tabi uyuşturucu nitelikli hap ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ticari taksi ile Adana’dan Mersin’e uyuşturucu madde getirileceği bilgisine ulaşan ekipler, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Söz konusu taksiyi D-400 Karayolu üzerinde takibe alan jandarma ekipleri, Tarsus ilçesi Yenice Mahallesi’nde durdurarak arama yaptı. Araçta yapılan aramada, renkli reçete ile verilen sentetik eczaya tabi 5 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 6 bin 300 lira idari para cezası uygulandı.

Jandarma ekiplerinin Silifke ilçesinde yaptıkları bir başka çalışmada 3 gram toz esrar ele geçirilirken, Erdemli’de bir şahsın evinin bahçesinde ise 44 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

