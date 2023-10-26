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Mersin’de 5 pelikan balıkçı barınağında mola verip balık avladı

26.10.2023 09:59 | Son Güncelleme:
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Mersin’in Erdemli ilçesinde göç yolunda mola veren 5 pelikan, balıkçı barınağında bir süre avlanarak karınlarını doyurdu. Vatandaşlar ise o anları izledi.

Mersin’de 5 pelikan balıkçı barınağında mola verip balık avladı

321 kilometrelik Akdeniz’e kıyısı olan Mersin’de zaman zaman renkli görüntüler yaşanıyor. Caretta carettaların sürekli uğrak yeri olan ve Akdeniz fokunun da daha önce ziyaret ettiği Erdemli Balıkçı Barınağı’na bu kez 5 pelikan birden geldi. Havaların serinlemesiyle sıcak bölgelere göç ettikleri değerlendirilen pelikanlar, barınakta teknelerin arasında bir süre gezinti yaparak balık avladı. Pelikanların balık avını ise balıkçılarla birlikte barınakta bulunan vatandaşlar da izledi. Bazı vatandaşlar o anları cep telefonu ile görüntüledi.
Pelikanların genellikle tek tek geldiğini aktaran Mersin Su Ürünleri Kooperatifi Bölge Birliği Başkan Yardımcısı Yalçın Sakın, "Bu sefer 5 tane birden geldi. Erdemli Balıkçı Barınağı’na gelen böyle sürpriz misafirler güzel bir görüntü oluyor" dedi.

Barınağa özellikle caretta cerattaların çok geldiğini kaydeden Sakın, Akdeniz fokunun da arada geldiğini ve birkaç gün bölgede kaldığını ifade etti.

Deprem bölgesi Hatay’dan Mersin’e gelen ve balıkçı barınağında zaman geçiren vatandaşlardan Hüsamettin Bahçeci de, 5 tane pelikanı yan yana görmenin çok güzel olduğunu dile getirdi.
Deniz kaplumbağalarının uğrak yeri olan Erdemli Balıkçı Barınağı’na daha önce de Akdeniz foku gelerek, bir süre deniz üzerine hareketsiz durarak güneşlenmişti.

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