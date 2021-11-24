YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. Mersin'de 655 litre etil alkol ele geçirildi

Mersin'de 655 litre etil alkol ele geçirildi

24.11.2021 11:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de 655 litre etil alkol ele geçirildi

MERSİN (AA) - Mersin'de 655 litre etil alkol ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, kente yüklü miktarda etil alkol getirileceği bilgisine ulaştı.

Bu kapsamda bir araç ve sürücünün evinde yapılan aramada, 655 litre etil alkol, 120 etil alkol etiket ve 25 mililitre anason sıvısı ele geçirildi.

Sürücü gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gelinini öldürüp suç aletini yok etmeye çalışmış! Nedenini duyan kahrolduGelinini öldürüp suç aletini yok etmeye çalışmış! Nedenini duyan kahroldu
PARTNER Otel mutfağında taciz şoku! Hepsini tek tek anlattı Otel mutfağında taciz şoku! Hepsini tek tek anlattı
Mersin'de kadının, "Kocam benden habersiz evimizi satamaz" başvurusu haklı bulunduMersin'de kadının, "Kocam benden habersiz evimizi satamaz" başvurusu haklı bulundu
Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Mersin

Mersin Namaz Vakitleri 24 Kasım Çarşamba

İmsak
05:58
Sabah
07:22
Öğle
12:33
İkindi
15:12
Akşam
17:35
Yatsı
18:53

Mersin Nöbetçi Eczaneler24 Kasım Çarşamba

Botan Eczanesi
Akdeniz
Botan Eczanesi
Akdeniz
Botan Eczanesi
Akdeniz
Tümünü Göster
Mersin ECZANELER
Mersin ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Adanaspor-MKE Ankaragücü maçının ardından

Adanaspor-MKE Ankaragücü maçının ardından

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Konyaspor-Çaykur Rizespor maçının ardından

Konyaspor-Çaykur Rizespor maçının ardından

Zonguldak'ta ormanlık alanda 70 yaşındaki kişinin başı kopmuş cesedi bulundu

Zonguldak'ta ormanlık alanda 70 yaşındaki kişinin başı kopmuş cesedi bulundu

Bakan Murat Kurum'dan "Yeşil Tribün" açıklaması:

Bakan Murat Kurum'dan "Yeşil Tribün" açıklaması:

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.