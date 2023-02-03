YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. Mersin'de 67 bin 767 öğrenci ücretsiz yemek hizmetinden yararlanacak

Mersin'de 67 bin 767 öğrenci ücretsiz yemek hizmetinden yararlanacak

03.02.2023 14:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de, okul öncesi, taşımalı ve pansiyonlu okullardaki 67 bin 767 öğrenciye ücretsiz yemek verilecek.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Suphi Öner Öğretmenevi'nde "2022 Yılı Eğitim Değerlendirme ve Ücretsiz Yemek Hizmeti Bilgilendirme Toplantısı" gerçekleştirildi.

Vali Ali Hamza Pehlivan, toplantıda, kentteki 1386 okulda 427 bin 495 öğrencinin eğitim ve öğretim aldığını söyledi.

Mersin'de eğitim alanında önemli hizmetler yapıldığını dile getiren Pehlivan, çalışmaların koordinasyon içerisinde devam ettiğini aktardı.

Pehlivan, gençlere önem verdiklerini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Planladığımız 48 okul yapım işi daha var. Bunları da tamamladığımızda 738 derslik daha kazanacağız. Şu anda yatırım hacmimiz planladıklarımızla birlikte toplaya toplaya gittiğimizde 1 milyar 335 milyon lira proje bedeline tekabül ediyor. Yatırımlar konusunda ülke genelinde olduğu gibi ilimizde de yıldan yıla sayısı ve kapsamı artan bu yatırımların Mersin'e kazandırılması konusunda başta Sayın Cumhurbaşkanı'mız olmak üzere, Milli Eğitim Bakanı'mıza ve diğer ilgililere teşekkür ediyorum. Bundan sonra eğitim faaliyetlerimizin içerisinde olmaya devam edeceğiz."

ÖĞRENCİLERE ÜCRETSİZ YEMEK

İl Mersin Milli Eğitim Müdürü Adem Koca da okullaşma oranında kentin iyi bir konumda bulunduğunu, atıl durumdaki 110 okulun Köy Yaşam Merkezine dönüştürüldüğünü ifade etti.

Ücretsiz yemek hizmeti hakkında bilgi veren Koca, "Okulların açılmasıyla beraber 13 ilçemizde 67 bin 767 öğrencimiz ücretsiz yemek hizmetinden faydalanacak. Bu kapsamda okul öncesi, pansiyonlu ve taşımalı okullarımızdaki öğrencilerimizin tamamı bu hizmetten yararlanacak." diye konuştu.

Koca, eğitim alanındaki diğer çalışmalar hakkında da bilgi verdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mersin'deki Sertavul Geçidi, kar nedeniyle ağır vasıtaların geçişine kapatıldıMersin'deki Sertavul Geçidi, kar nedeniyle ağır vasıtaların geçişine kapatıldı
Tokat'ta yolcu otobüsünün devrildiği kazada ölen muavinin cenazesi defnedildiTokat'ta yolcu otobüsünün devrildiği kazada ölen muavinin cenazesi defnedildi
Elazığ’daki kayıp kuzenler olayında şafak operasyonu: 12 kişi gözaltına alındıElazığ’daki kayıp kuzenler olayında şafak operasyonu: 12 kişi gözaltına alındı
Anahtar Kelimeler:
Mersin değerlendirme toplantı

Mersin Namaz Vakitleri 3 Şubat Cuma

İmsak
06:14
Sabah
07:36
Öğle
13:00
İkindi
15:50
Akşam
18:15
Yatsı
19:31
Mersin ECZANELER
Mersin ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.