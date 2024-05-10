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Mersin’de 7 ayrı hırsızlık olayına karışan şüpheli kamerada

İHA İHA
10.05.2024 08:18
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Mersin polisi, defalarca hırsızlık yaparken güvenlik kameralarınca kaydedilen şüpheliyi tespit edip yakalayarak tutuklanmasını sağladı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Akdeniz, Toroslar ve Yenişehir ilçelerinde gerçekleştirilen 7 hırsızlık olayı ile ilgili güvenlik kamerası kayıtlarını titizlikle inceledi. Kayıtları inceleyen ekipler, şüphelinin A.T. olduğunu belirledi.

Şüpheliyi teknik ve fiziki takibe alan polis operasyon yaptı. Düzenlenen operasyonla yakalanan A.T., işlemlerin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelinin 5 adresten, 1 otomobilden hırsızlık yaptığı, bir de elektrikli bisiklet çaldığı öğrenildi.

O anlar ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

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