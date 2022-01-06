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Mersin'de 70 litre sahte içki ele geçirildi

06.01.2022 10:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de 70 litre sahte içki ele geçirildi

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde 70 litre sahte içki ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, sahte içki imalatına yönelik Yenice Mahallesi'ndeki eve operasyon düzenlendi.

Adreste 70 litre sahte içki ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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Gözaltı Mersin Tarsus sahte içki

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