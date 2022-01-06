Mersin'de 70 litre sahte içki ele geçirildi

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde 70 litre sahte içki ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, sahte içki imalatına yönelik Yenice Mahallesi'ndeki eve operasyon düzenlendi.

Adreste 70 litre sahte içki ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.



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