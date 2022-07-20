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Mersin'de 732 sikke ve 13 obje ele geçirildi

20.07.2022 09:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de 732 sikke ve 13 obje ele geçirildi

MERSİN (AA) - Mersin'in Silifke ilçesinde, evinde Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 732 sikke ve 13 obje bulunan şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, tarihi eser kaçakçılığı yaptığı iddia edilen şüphelinin evine operasyon düzenlendi.

Adreste, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 732 sikke, 8 yüzük, 3 düğme ve 2 ok ucu ele geçirildi.

Şüpheli jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Sikke ve objeler de Silifke Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

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Mersin jandarma operasyon tarihi eser kaçakçılığı

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