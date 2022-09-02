Mersin'de 77 kilo 200 gram esrar ele geçirilmesiyle ilgili 5 zanlı tutuklandı

MERSİN (AA) - Mersin'in Akdeniz ilçesinde, karkas et taşıyan kamyonda 77 kilo 200 gram esrar ele geçirilmesiyle ilgili gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 77 kilo 22 gram esrar ele geçirilen kamyondaki 3 kişinin 31 Ağustos'ta gözaltına alınmasının ardından olayla bağlantılı oldukları iddia edilen 2 şüpheli daha yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sürücü F.E. ile İ.K, Ö.P, M.C. ve A.K. tutuklandı.

Polis, 31 Ağustos'ta yasal yükü karkas et olan 25 ECH 189 plakalı kamyonu Akdeniz ilçesindeki uygulama noktasında durdurmuş, araçtaki aramada 14 çuvalda 77 kilo 200 gram esrar ele geçirilmesi üzerine sürücü F.E. ile yanındaki İ.K. ve Ö.P. gözaltına alınmıştı.



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