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Mersin’de 800 bin çiçek toprakla buluşturulacak

MERSİN HABERLERİ  | 16.11.2020 10:56 | Son Güncelleme

Mersin Büyükşehir Belediyesi, 800 bin adet çiçeği toprakla buluşturacak.Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında toplam 800 bin çiçek toprakla buluşturulacak ve kentte dikimi gerçekleştirilen soğuğa dayanıklı çiçekler ile Mersin kış mevsiminde de rengarenk bir çiçek bahçesine dönüşecek.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, 800 bin adet çiçeği toprakla buluşturacak.
Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında toplam 800 bin çiçek toprakla buluşturulacak ve kentte dikimi gerçekleştirilen soğuğa dayanıklı çiçekler ile Mersin kış mevsiminde de rengarenk bir çiçek bahçesine dönüşecek. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekiplerinin kent genelinde başlattığı çalışmalar ile merkez ve ilçelerde kavşaklar, refüjler, parklar, bahçeler ve mesire alanları çeşitli çiçeklerle donatılmaya başlandı.
Büyük bir titizlikle gerçekleştirilen çalışmalarda menekşe, loropetalum, bodur alev çalısı, gold taflan, portakal nergisi, muhlanbergia, kasımpatı gibi kış aylarında dayanıklı kalabilecek çiçekler dikiliyor.

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