Mersin'de 9 FETÖ şüphelisinin yakalanması için operasyon başlatıldı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ'nün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, bazı şüphelilerin örgütün şifreli haberleşme programı Bylock kullanıcısı olduğunu, örgütün öğrenci yapılanmasında yer aldığını ve eleman kazandırmak için faaliyette bulunduğunu, KPSS ile polis okulu sınav sorularını çalarak kamu personeli olduğunu tespit etti.

9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmesinin ardından belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Özel harekat ekiplerinin desteğiyle şafak vakti eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Polisin şüphelileri yakalamaya yönelik çalışması ve adreslerdeki aramaları devam ediyor.

