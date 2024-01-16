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Mersin'de 9 kişinin öldüğü otobüs kazasında yaralananlar yaşadıklarını anlattı

16.01.2024 11:51 | Son Güncelleme:
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Mersin'in Aydıncık ilçesinde, 9 kişinin öldüğü, 30 kişinin yaralandığı otobüs kazasında, yolcular, şoförün aracı hızlı kullandığını öne sürdü.

Vali Ali Hamza Pehlivan, kazada yaralanan 6 kişiyi tedavilerinin sürdüğü Silifke Devlet Hastanesi'nde ziyaret etti.

Başhekim Ali Güngör'den bilgi alan Pehlivan, görüştüğü yaralılara ve ailelerine geçmiş olsun dileklerini iletti.

Pehlivan, gazetecilere, Silifke Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan 21 yaralıdan durumu ağır olan 9'unun kent merkezindeki hastanelere sevk edildiğini, 6'sının müşahede altında olduğunu, 6 yaralının da taburcu edildiğini söyledi.

Aralarında otobüs şoförü de bulunan ölenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralananlara acil şifa dileyen Pehlivan, kazayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.

- Yolcular yaşadıklarını anlattı

Yaralı yolculardan Fırat Burun, molanın ardından yola çıktıklarını belirterek, "Girdiğimiz tünelden hızlı çıktık. Virajı fark edemedi, araç kaydı. Arkadaşımı tutmaya çalıştım." dedi.

Hemşirelik öğrencisi Esra Uçar, şoförün otobüsü hızlı sürdüğünü iddia ederek, "Şırnak'a gidecektim. Araç çok hızlıydı. Hep şoförü şikayet ettik, onun hatasıydı." ifadesini kullandı.

Ayağı kırılan Şahin Selçuk ise kazanın detaylı incelenmesini istediklerini vurgulayarak, şunları anlattı:

"Otobüse Antalya'dan bindim. Şoför aracı çok kötü kullanıyordu. Hatta babamı ve ağabeyimi arayıp Antalya Serik'te otobüsten inmek istedim ama başka araç bulamayacağım için inmedim. Sonuçta yağışlı havada viraja çok hızlı giren şoför, otobüsün devrilmesine ve birçok kişinin ölümüne sebep oldu."

Pehlivan'a ziyaretinde İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy, Silifke Kaymakamı Abdullah Aslaner ve Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok da eşlik etti.

Marmaris'ten Mardin'e gitmek üzere yola çıkan Hüseyin Tayşun'un (43) kullandığı Dilmenler Mardin firmasına ait 47 NA 767 plakalı otobüs, D-400 kara yolunun Yenikaş Mahallesi Sarıyar Tüneli çıkışında bariyere çarpıp şarampole devrilmişti.

Kazada otobüs şoförü Tayşun, araçtaki Ahmet Bukaç (41), Huzan Sunnez (22), Muhammed Akbaba (20), Mehmet Emin Anaeli (28), Şeyhmus Öget (37) ile kimliği henüz tespit edilemeyen 2 çocuk ve 1 kadın yaşamını yitirmiş, 30 kişi yaralanmıştı.

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Mersin Silifke otobüs kazası

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