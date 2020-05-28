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Mersin'de, Afrika'dan gelen sıcak hava dalgası narenciyeyi vurdu

MERSİN HABERLERİ  | 28.05.2020 14:29 | Son Güncelleme

Tarsus Ziraat Odası Başkanı Veysi Avcı: " Sıcaklardan dolayısıyla 110 bin dekarlık narenciye alanın 85 bin dekarlık alanı zarar gördü"

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde geçtiğimiz hafta Afrika'dan gelen sıcak hava dalgası nedeniyle narenciye ürünleri zarar gördü.

Tarsus Ziraat Odası Başkanı Veysi Avcı, ilçede narenciye bahçelerinde incelemelerde bulunarak üreticilerle görüştü.

Avcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, geçtiğimiz hafta hava sıcaklığının ilçede 46 derecelere kadar yükseldiğini ve bu durumun olgunlaşma aşamasında olan narenciye ağaçlarına zarar verdiğini belirtti.

İlçede 110 bin dekarlık alanda mandalina, limon ve portakal üretimi yapıldığını ifade eden Avcı, şöyle devam etti:

"Geçtiğimiz günlerde Afrika üzerinden gelen ve ülke genelinde etkili olan sıcaklar Tarsus’ta da etkisini gösterdi. Aşırı sıcak havanın ardından çıkan poyrazla birlikte özellikle narenciye ağaçlarımızı yeni yetişme aşamasında olan narenciye ürünleri büyük zarar gördü. Meyveler sıcaktan dolayı kurudu. Sıcaklardan dolayısıyla 110 bin dekarlık narenciye alanın 85 bin dekarlık alanı zarar gördü. Çiftçilerimiz zor durumdadır ve bu noktada yetkililerden destek bekliyoruz."

Avcı, ayrıca hasat döneminde olan bazı sebzelerin de zarar gördüğünü sözlerine ekledi.

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