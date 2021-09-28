Mersin'de ağabeyini ve yeğenini öldürdüğü iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde ağabeyini ve yeğenini tüfekle öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, dün Taşobası Mahallesi'nde Hüseyin K. (63) ile oğlu Eyüp K'nin öldürüldüğü silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan A.K'nin (49) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.



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