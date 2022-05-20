YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. Mersin’de ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

Mersin’de ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

20.05.2022 20:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin’de ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

MERSİN (AA) - Mersin'de ağaçta mahsur kalan ve 3 gündür kayıp olduğu öğrenilen kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Akdeniz ilçesinde esnaf olan Korkmaz Can Vaizoğlu, 3 gün önce kedisi "Latte"yi kaybetti.

Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi’nde görevli temizlik personeli Zeynep Vural, görevi sırasında belediye binasının yanındaki ağaçta bir kedinin mahsur kaldığını gördü ve itfaiyeye haber verdi.

İtfaiye ekipleri, ağaçtan indirdiği kediyi sahibi Can Vaizoğlu'na teslim etti.

Vaizoğlu, geçen yıl sahiplendiği kedisinin 3 gündür kayıp olduğunu belirterek, "Latte"nin bulunmasında ve kurtarılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çiçek mezatlarında "Dünya Kadınlar Günü" hareketliliğiÇiçek mezatlarında "Dünya Kadınlar Günü" hareketliliği
Kütahya'da 34 yıl 3 ay kesinleşmiş hapsi bulunan firari hükümlü yakalandıKütahya'da 34 yıl 3 ay kesinleşmiş hapsi bulunan firari hükümlü yakalandı
Karaman'da devrilen otomobilde sıkışan 3 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldıKaraman'da devrilen otomobilde sıkışan 3 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı
Anahtar Kelimeler:
Mersin

Mersin Namaz Vakitleri 20 Mayıs Cuma

İmsak
03:46
Sabah
05:23
Öğle
12:43
İkindi
16:32
Akşam
19:53
Yatsı
21:23
Mersin ECZANELER
Mersin ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Herkese rezil etti! Kocasının kendisini aldattığını öğrenince...

Herkese rezil etti! Kocasının kendisini aldattığını öğrenince...

Antalya'da size göre bir tatil için 3 öneri!

Antalya'da size göre bir tatil için 3 öneri!

Önceden almadığınıza pişman olacağınız mutfak ürünü önerileri

Önceden almadığınıza pişman olacağınız mutfak ürünü önerileri

Eşsiz bir tatilin anahtarı Bodrum'da!

Eşsiz bir tatilin anahtarı Bodrum'da!

Didim’e gitmek için 4 neden!

Didim’e gitmek için 4 neden!

İstenmeyen sivilcelere karşı birebir olan kağıt maske önerileri

İstenmeyen sivilcelere karşı birebir olan kağıt maske önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.