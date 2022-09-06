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Mersin'de ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

06.09.2022 21:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

MERSİN (AA) - Mersinin Çamlıyayla ilçesinde çıktığı ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Çayırekinliği Mahallesi Paşa Sokak'ta Şebnem Bulun, kedisinin bahçedeki çıktığı ağaçtan inemediğini görünce itfaiyeye haber verdi.

Olay yerine gelen Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri kediyi bulunduğu yerden indirerek sahibine teslim etti.

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Mersin kedi İtfaiye

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