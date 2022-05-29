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Mersin'de ağzında yaralar bulunan sahipsiz köpek tedavi edildi

29.05.2022 11:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de ağzında yaralar bulunan sahipsiz köpek tedavi edildi

MERSİN (AA) - Mersin'de, ağzında yaralan bulunan sahipsiz köpek, tedaviyle sağlığına kavuştu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, vatandaşların bulduğu dil, dudak ve ağız yaraları olan köpek, Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesine bağlı Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi'ne getirildi.

Burada tedavisine başlanıp kemoterapi uygulanan köpek, yaklaşık 1,5 ay sonra iyileşti.

Sağlığına kavuşan köpeğe "Papi" adı verildi.

- "Papi'ye bir sahip arıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen veteriner hekim Hasan Serkan Yener, Papi'nin tedavi sürecinin tamamlandığını belirterek, "Kuru mama yiyecek duruma geldi. Papi şu an gayet sağlıklı. Bu tür hastalık atlatan köpeklerimizin sahiplenilmesi bizi daha çok mutlu eder. Papi'ye bir sahip arıyoruz." ifadesini kullandı.

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