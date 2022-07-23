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Mersin'de Ahbap gönüllüleri çevre temizliği yaptı

23.07.2022 19:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de Ahbap gönüllüleri çevre temizliği yaptı

MERSİN (AA) - Mersin'de faaliyet gösteren Ahbap gönüllüleri, Mezitli ilçesinde çevre temizliği gerçekleştirdi.

Mezitli ilçesindeki Taşkıran mevkisinde bir araya gelen gönüllüler,"Kirletme, temizle" sloganıyla etkinlik düzenledi.

Etkinlikte katılımcılar, yaklaşık 2,5 saat süren çalışmayla çevreyi atıklardan temizledi.

Mersin Ahbap Gönüllüleri Çevre Çalışma Grubu Başkanı Çiğdem Meral, AA muhabirine, farkındalık oluşturmak amacıyla çevre temizliği yaptıklarını belirterek, benzer çalışmaların belli aralıklarla devam edeceğini söyledi.

Gönüllülerden Tuğba Yürük de Türkiye genelinde çevre temizliği etkinliğinin eş zamanlı olarak düzenlendiğini kaydetti.

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