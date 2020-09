Mersin’de Ahilik Haftası, pandemi nedeniyle kısıtlı kutlandı

“Esnafımızla her türlü iş birliğine açığız”

Ahilik Haftası kutlama heyeti daha sonra Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’i ziyaret etti. Başkan Seçer, ziyarette yaptığı konuşmada, Ahiliğin topluma sosyal, kültürül ve ekonomik katkı sunan 800 yıllık bir kültür olduğunu vurguladı. Kendisinin de henüz 5 yaşındayken dayısının yanında kunduracı çırağı olarak işe başladığını ifade eden Seçer, “Hem siyasal hayatımda hem iş hayatımda en önemli gördüğüm, en değer verdiğim kesim esnaf kesimi. Sizler emekçisiniz. Esnafımız, Anadolu kültüründe mahallenin, sokağın abisi demek, fakire fukaraya yardım eden, onun karnının doyuran, hastaysa doktora götüren, üşüyorsa ısıtan esnaftır. Bu bağlamda kentle ilgili alacağımız kararlarda esnaf odasının, ticaret odasının görüş, öneri ve yardımlarını istiyoruz. Onların benim yanımda durması benim işlerimi rahatlatıyor. Bizler de her türü yardımı kendilerine samimiyetle yapıyoruz. Her zaman esnafımızla omuz omuza olacağız. Bayramımızı kutluyor, halkımızın menfaatleri doğrultusunda esnafımızla her türlü iş birliğine açık olduğumuzu ifade ediyorum” şeklinde konuştu.

Daha sonra Yılın Kalfası seçilen Erdemli Madeni Sanatkarlar Odası üyesi, oto tamircisi Yusuf Çiftçi’ye, Başkan Seçer tarafından Ahilik heykelciği ve teşekkür belgesi verilerek, Ahilik kaftanı giydirildi.