Mersin'de ambulans ile otomobil çarpıştı, 7 kişi yaralandı

M.K'nin kullandığı 33 DLH 50 plakalı ambulans, Çiftlikköy Mahallesi 34. Cadde'de, S.Ö. idaresindeki 33 CSH 99 plakalı otomobille çarpıştı.

Devrilen ambulanstaki sürücü, sağlık çalışanları Y.G, F.Ö.Ö. ve F.B.Y, hasta H.K. ile otomobil sürücüsü S.Ö. ve yanındaki çocuğu B.K.Ö. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla araçlardan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

