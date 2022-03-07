Mersin'de ambulanstan telefon çalan zanlı kamera kayıtlarından tespit edilerek tutuklandı

MERSİN (AA) - Mersin'de ambulanstan ve iş yerlerinden cep telefonu çalan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şubesi ekipleri, Akdeniz ve Yenişehir ilçelerindeki 5 iş yeri ile bir ambulanstan cep telefonlarının çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.

Bölgelerdeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelinin S.S. olduğunu belirledi.

Zanlı, adresine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.S, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan, zanlının bazı iş yerleri ile ambulanstan cep telefonu çalması güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı.

