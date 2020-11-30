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Mersin’de anaokulu ve anasınıflarında uzaktan eğitime geçildi

MERSİN HABERLERİ  | 30.11.2020 10:22 | Son Güncelleme

Mersin’de Covid-19 tedbirleri kapsamında özel kurumlar hariç anaokulu ve anasınıfları ile uygulama sınıflarında 4 Ocak 2021 tarihine kadar uzaktan eğitime geçilmesi kararı alındı.Mersin Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında bazı kararlar alındığı bildirildi.

Mersin’de Covid-19 tedbirleri kapsamında özel kurumlar hariç anaokulu ve anasınıfları ile uygulama sınıflarında 4 Ocak 2021 tarihine kadar uzaktan eğitime geçilmesi kararı alındı.
Mersin Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında bazı kararlar alındığı bildirildi. Alınan kararlara ilişkin yapılan açıklamada, "Covid-19 salgınının seyri dikkate alındığında, 30 Kasım 2020 - 4 Ocak 2021 tarihleri arasında ilimiz genelindeki resmi anaokulu ve anasınıfları ile uygulama sınıflarında (özeller hariç) eğitim-öğretim faaliyetlerinin uzaktan eğitim yoluyla sürdürülmesine, kaymakamlar başta olmak üzere ilimiz genelinde yetkili tüm kişi ve kurumlarca yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda hareket edilmesi, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi hususu, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu üyelerinin oy birliği ile kabul edilmiştir" denildi.

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